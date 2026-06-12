Россияне рассказали, сколько готовы уступить при продаже автомобиля

36% россиян торгуются при встрече, 11% готовы уступить до 10% от цены авто

Оказывается, почти половина российских автомобилистов (47%) не прочь поторговаться при продаже машины. Но вот уступки у всех разные: 11% респондентов согласны скинуть максимум 10%, то есть отдать авто с изначальной стоимостью в миллион за 900 тысяч рублей, а 36% обсуждают скидку исключительно у капота.

Только 3% участников опроса заявили, что готовы снизить цену почти на треть, расставшись с машиной за 700 тысяч рублей. Среди самых несговорчивых – жители Воронежской (60%), Нижегородской (59%) и Московской (58%) областей: большинство из них просто положат трубку при попытке торга в 30%. Самые принципиальные водители живут в Оренбургской области (35%), Татарстане (26%) и Санкт-Петербурге (24%) – у них цена окончательная и торг не обсуждается.

А вот скинуть цену ниже рыночной чаще готовы в Хакасии (57%), а также в Ростовской и Ярославской областях (по 54%). Уступку в 10%, в основном, практикуют в Забайкалье (16%), на Сахалине (15%) и в Удмуртии (13%). Личную встречу для торга предпочитают в Ярославской области (48%), а также в Якутии, Ростовской области, Хакасии и Крыму – по 44% опрошенных. Кстати, скинуть до 700 тысяч по телефону согласны чаще в Москве (6%), Самарской и Оренбургской областях (по 5%).

В комментариях автолюбители пояснили, что обычный торг редко превышает 10%, а сбрасывать больше – просто безрассудно.

«Если согласишься по телефону за 700 тыс. рублей, то перекуп у капота будет продолжать ломать ценник до 500 тыс. рублей», – поделился один из участников.

Его поддержали более 700 человек. Впрочем, если продавец сразу готов уступить 30%, стоит задуматься, стоит ли вообще покупать такую машину.

Некоторые водители признались, что специально завышают цену в объявлении.

«Ставлю ценник на 20% выше цены, за которую готов отдать. Пишу "хороший торг" и быстро скидываю до нужной мне цены. Потому как иначе – каждый пытается те же 20-30% сломить при любой цене, хоть рубль выставь», – рассказал автолюбитель из Ростовской области.

Другие участники заметили, что «быстроговорящие» покупатели часто не доходят до осмотра.

«Они сливаются быстро, не доводя до осмотра машины, и процент их низок по сравнению с нормальными людьми, так что проблемой эти "аттракционы неслыханной щедрости" явно не являются. Но только в том случае, если ты выставляешь нормальную машину за адекватную обсуждаемую цену», – объяснил водитель из Новосибирска.

Всероссийский опрос проводился с 6 по 13 апреля 2026 года среди пользователей сайта «Дром». В нем приняли участие почти 20 тысяч автолюбителей со всей страны.

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