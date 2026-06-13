Тайна Дуная: спустя 54 года нашелся свидетель угона Opel Manta

Затонувшее авто подняли в мае 2026–го — у полиции появился след, ведущий к прошлому

В конце мая 2026 года рыбаки недалеко от Оберэльхингена наткнулись с помощью эхолота на нечто необычное.

На дне Дуная, у предприятия Bosch Rexroth, покоился затопленный автомобиль. Сначала никто не мог сказать, есть ли внутри люди, поэтому на место экстренно стянули пожарных, спасателей на воде, водолазов, полицию и даже отряд Немецкой ассоциации спасателей. Всего работали 18 человек и пять машин. Чтобы избежать утечки топлива и масел, реку перегородили и только потом автомобиль аккуратно подняли с помощью пневмоподушек и крана.

Им оказался сильно разрушенный Opel Manta A – первое поколение культового спортивного купе, которое выпускали с 1970 по 1975 год. Крыша машины обвалилась, кузов покрылся слоем грязи, но характерные круглые фары и форма капота еще позволяли узнать модель. В идеальном состоянии такой автомобиль стоил бы от 23 500 до почти 30 тысяч евро, но этот явно не подлежит восстановлению.

И вот спустя больше недели после подъема дело неожиданно сдвинулось с мертвой точки. В полицию Ной-Ульма пришла женщина и заявила: точно такой же Opel Manta угнали у ее тогдашнего мужа в 1972 году.

После этого мужчина уехал жить в США, и машину так и не нашли. В управлении полиции Юго-Западной Швабии подтвердили, что показания свидетельницы помогают хотя бы частично пролить свет на историю автомобиля. Раньше у следователей не было никаких зацепок – архивные данные не сохранились, а быстро установить владельца не получалось. Теперь же есть версия о краже, но полностью подтвердить ее пока нельзя. Остается неясным, действительно ли это тот самый угнанный автомобиль и как он вообще оказался на дне Дуная.

До окончательного выяснения обстоятельств Opel Manta остается конфискованным и хранится в полиции. Расследование продолжается. Кстати, это не единичный случай в регионе: за полгода до этого из канала Иллер подняли еще одну машину, которая тоже пролежала под водой несколько десятилетий.