В России стартовало производство одного из самых популярных рамных внедорожников

Внедорожник Tank 300 начали выпускать в Калининграде на мощностях «Автотора»

В Калининграде стартовало производство рамного внедорожника Tank 300 – об этом официально сообщили представители пресс-службы Great Wall. Покупателям предложат четыре варианта оснащения: базовый «Драйв», более богатый «Премиум», а также городские версии «Сити Драйв» и «Сити Премиум».

Tank 300

Под капотом – двухлитровый турбомотор на бензине, выдающий 218 лошадиных сил. Работает он в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Причем привод можно выбрать под свои задачи: жестко подключаемый полный привод для серьезного бездорожья или интеллектуальная система с многодисковой муфтой – последняя идеальна для комфортной езды по городу и дорогам с неидеальным покрытием.

Каждая машина перед отправкой дилерам проходит тщательную проверку качества, строго по стандартам концерна GWM. На автомобили дается официальная гарантия, а в дилерской сети доступен полный спектр сервисных услуг.

Особый акцент сделан на зимней эксплуатации. В пакет входит подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стекла, зеркал, форсунок омывателя и даже камеры заднего вида. Дополнительно усилена антикоррозийная обработка кузова – чтобы машина не боялась реагентов и перепадов погоды.

Интерьер Tank 300

Сборка на мощностях «Автотора» сейчас ведется из сваренного и окрашенного кузова, но компания обещает постепенно расширять список операций. Это позволит увеличить глубину локализации производства.

То, как китайские внедорожники завоевывают российский рынок, «За рулем» ранее писал.