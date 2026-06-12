Пуховая западня: как нежный «снег» убивает двигатель

Ашурков: В жару тополиный пух так забивает радиатор, что воздух не проходит

Вячеслав Ашурков, эксперт Федерации автовладельцев России, предупредил водителей об опасности для моторов, которая скрывается в летней красоте белых пушинок.

Кажущийся безобидным тополиный пух в жару превращается в настоящего диверсанта, способного оставить владельца без колес и с огромным счетом за ремонт.

Проблема возникает, когда мягкий пух соединяется с водой и дорожной грязью, забивая соты радиатора. Вместо нежной «шубы» на защите двигателя образуется плотная, непроницаемая пленка.

Воздух перестает поступать к системе охлаждения, и мотор начинает задыхаться от перегрева. Особенно это критично в городских пробках, где температура под капотом и так зашкаливает. Игнорирование чистоты радиатора может привести к капитальному ремонту: замене колец, маслосъемных колпачков или даже дорогостоящей проточке цилиндров.

Ашурков советует не ждать беды и промывать радиатор хотя бы раз в год. Если стрелка температуры поползла в красную зону, нужно немедленно остановиться на обочине и заглушить машину.

После этого следует открыть капот и проверить уровень охлаждающей жидкости в бачке. В экстренной ситуации, если антифриза нет, можно долить дистиллированную воду. Эксперт также напоминает, что в аномальную жару, которая сейчас установилась в Сибири (до плюс 30 и выше), стоит особенно тщательно следить за вентилятором и термостатом – они работают на пределе возможностей.