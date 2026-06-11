Honda отзывает почти миллион машин из-за серьезной поломки

Honda отзывает более 880 000 автомобилей в США из–за проблем с подвеской

Японский автопроизводитель Honda инициировал отзывную кампанию 880 514 автомобилей в США из-за неисправности компонентов задней подвески.

Об этом 10 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отзыв касается некоторых моделей автомобилей Honda Pilot, Ridgeline, Passport и Acura MDX, уточнили в NHTSA. В неисправных автомобилях могут возникать поломки компонентов задней подвески, в том числе заднего рычага подвески, что может привести к потере управляемости и контроля автомобилем и повышает риск возникновения аварийной ситуации.

Дилеры Honda проведут бесплатную диагностику и при необходимости заменят бесплатно отремонтируют или заменят неисправные узлы подвески.

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

