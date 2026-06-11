Honda отзывает почти миллион машин из-за серьезной поломки
Японский автопроизводитель Honda инициировал отзывную кампанию 880 514 автомобилей в США из-за неисправности компонентов задней подвески.
Об этом 10 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).
Отзыв касается некоторых моделей автомобилей Honda Pilot, Ridgeline, Passport и Acura MDX, уточнили в NHTSA. В неисправных автомобилях могут возникать поломки компонентов задней подвески, в том числе заднего рычага подвески, что может привести к потере управляемости и контроля автомобилем и повышает риск возникновения аварийной ситуации.
Дилеры Honda проведут бесплатную диагностику и при необходимости заменят бесплатно отремонтируют или заменят неисправные узлы подвески.
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