Новый крупный и богато оснащенный седан Geely готовится к выходу на рынок

Раскрыты характеристики Geely Preface L90: габариты, двигатели и цена в Китае

Китайский минпром рассекретил точные параметры флагманского седана Geely Preface L90. Это почти пятиметровый автомобиль с богатым выбором силовых агрегатов, включая продвинутую гибридную установку.

Новинка – прямой «родственник» подзаряжаемого гибрида Galaxy Starshine 7 Max, который недавно вышел на китайский рынок. Цены на Starshine 7 Max установлены в диапазоне 108,8-139,8 тысячи юаней (примерно 1,15-1,5 млн рублей). Интересная деталь: за первые 23 часа продаж на эту модель поступило 10 тысяч заказов. Чем же Preface L90 отличается от своего популярного собрата?

Geely Preface L90

Внешность – пожалуй, главное визуальное различие. Preface L90 выполнен в фирменном стиле Geely с радиаторной решеткой, напоминающей Monjaro, и хромированной окантовкой. Передний бампер у седана тоже собственный, уникальный.

Сзади заметен другой бампер с декоративным диффузором и двумя патрубками выхлопа, а на моноблоке фонарей появилась хромированная полоса. При этом двери, крылья, стойки и оптика у L90 идентичны Starshine 7 Max. Еще одна опция, доступная для нового седана, – сенсор LiDAR.

Габариты машины: 4956 мм в длину, 1915 в ширину и 1505 в высоту при колесной базе 2845 мм. Для сравнения – это на 131 мм длиннее, на 35 мм шире и на столько же выше актуальной для россиян версии Preface. Передний свес – 965 мм, задний – 1146 мм. Углы въезда и съезда – 14 и 16 градусов соответственно. Колесные диски предлагаются трех размерностей: R17, R18 и R19. Снаряженная масса варьируется от 1495 до 1630 килограммов.

Geely Preface L90

Под капотом у чисто бензиновых версий – два варианта двигателя. Базовый оснащается 1,5-литровым турбомотором BHE15-GFZ мощностью 201 л.с. и разгоняется до 205 км/ч. Данных о коробке передач от минпрома пока нет. Топовая версия получила 2-литровый двигатель JLH-4G20TDH на 272 л.с., который позволяет седану развивать 220 км/ч.

Гибридная модификация Preface L90 i-HEV использует 1,5-литровый турбомотор на 163 л.с. – такой же стоит на недавно появившемся в Китае Monjaro i-HEV. Электрическая часть представлена одноступенчатой трансмиссией DHT и электродвигателем на 238 л.с.

Заряжать батарею от розетки нельзя – она малой емкости и пополняет запасы только за счет работы ДВС или рекуперативного торможения. Максимальная скорость гибрида – 180 км/ч, а расход топлива заявлен на уровне 3,98 литра на 100 км. Ранее в Geely говорили, что до конца 2026 года планируют выпустить 3-5 моделей с классическими гибридными силовыми установками. Судя по всему, Preface L90 i-HEV окажется в их числе.

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