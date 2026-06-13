Где пригодится умение управлять вездеходами

Моржаретто: закон об управлении вездеходами с правами B поможет развитию туризма

Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил недавно принятый Госдумой закон. Теперь владельцы прав категорий B, C и D могут законно водить багги, внедорожники и вездеходы.

Специалист напомнил: несколько лет назад аналогичное послабление уже ввели для квадроциклов. Теперь дошла очередь и до более серьезной техники. Разница, конечно, есть – вездеход управляется сложнее, но законодатели решили пойти на этот шаг.

По словам Моржаретто, новая норма нацелена на развитие внедорожного туризма – направления, которое становится все популярнее в мире и в России. «Многие увлекались этим, но делали это с нарушениями закона. Также многих останавливало то, что нужно специально идти учиться», – пояснил он.

На законных основаниях управлять такой техникой можно будет после инструктажа и в присутствии инструктора. Эксперт подчеркнул: это отличная новость для путешественников, которые, к примеру, едут на Алтай. Там частенько предлагают прокатиться по горным тропам, и теперь у туристов есть легальная возможность это сделать, пройдя инструктаж.

Кстати, раньше для мощных внедорожников категории AII требовалось отдельное удостоверение тракториста-машиниста. Обладатели обычных прав могли водить только легкие машины из категории AI. Новый закон снимает это ограничение – речь идет о самоходных аппаратах весом до 3500 килограммов и вместимостью не больше восьми пассажиров (плюс водитель).

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