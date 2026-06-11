Как переход на квази-бренды отразится на российском авторынке? Мнения экспертов

Доверие к оригинальной марке делает переход на квази-бренд безболезненным

Россияне привыкли к тому, что на смену привычным автомобильным маркам приходят квази-бренды – практика уже сложилась, причем доверие к оригинальному производителю помогло сделать этот переход плавным. Об этом в интервью агентству « Автостат» рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. Поводом для разговора стало приближение 10-й национальной премии «Автодилер года – 2026», итоги которой подведут 18 июня в Москве.

Локализация сборки свежих марок сыграет на руку покупателям – появятся более выгодные предложения. Особенно это станет заметно ближе к осени, когда разрыв в стоимости между привозными и собранными внутри страны моделями станет очевидным. Эксперт полагает, что к концу года закончится привыкание к новым именам, они обретут узнаваемость и доверие, а значит, именно они и станут основными драйверами продаж.

Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов отмечает: для клиента из массового сегмента название марки сейчас отходит на второй план. Куда важнее продукт – его цена, оснащение, тип двигателя, скидка, кредитная ставка и ежемесячный платеж. В итоге успех новичков будет зависеть не от имени, а от того, насколько они выкатят конкурентный товар с прозрачной ценой, сервисом и мощной рекламой.

Правда, для дилеров квази-бренды – палка о двух концах, считает исполнительный директор Favorit Motors Артем Зотов. Спрос есть, но строится он, в основном, на низкой цене и выгодных кредитах, а не на лояльности к конкретному имени. При этом растут расходы на рекламу, ведь каждую новую марку нужно объяснять рынку. Слабое место – ликвидность и остаточная стоимость таких машин. «Поэтому дилеры готовы работать с квази-брендами, но в первую очередь как с инструментом загрузки инфраструктуры и поддержания объемов продаж в сложном рынке», – поясняет Зотов.

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