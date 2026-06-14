Toyota, Lexus и Honda: составлен рейтинг самых надежных автомобилей

iSeeCars назвал автомобили, способные проехать более 400 тысяч километров

Специалисты аналитического портала iSeeCars решили выяснить, какие автомобильные бренды могут похвастать настоящей выносливостью. Они составили рейтинг марок, чьи машины способны преодолеть отметку в 250 тыс. миль – это примерно 400 тыс. километров – без серьезных поломок.

Лидером стала Toyota. Вероятность того, что автомобиль этого японского производителя доживет до такого пробега, составляет 17,8%. Получается, почти каждый пятый экземпляр этой марки обладает завидным ресурсом.

Второе место досталось премиальному суббренду Lexus с показателем в 12,8%. А замыкает тройку Honda – у нее 10,8%. Четвертая строчка у Acura (7,2%), а пятую неожиданно занял американский GMC (4,6%).

Между прочим, в первую десятку также попали Tesla и GMC с одинаковым результатом 4,6%, Chevrolet и Cadillac – по 4,5%, Mazda с показателем 3,6% и Ram с 3,5%.

Если же убрать из выборки премиум и люкс, а оставить только массовые бренды, картина получается чуть иной. Пятерка сильнейших выглядит так: Toyota (17,8%), Honda (10,8%), GMC (4,6%), Chevrolet (4,5%) и Mazda (3,6%).

Среди европейских марок лучший результат продемонстрировала Volvo – всего 2,2%. А вот аутсайдерами рейтинга стали Jaguar, MINI и Maserati. Для этих брендов шанс преодолеть планку в 400 тыс. километров оказался практически нулевым.

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

