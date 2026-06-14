Toyota, Lexus и Honda: составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Специалисты аналитического портала iSeeCars решили выяснить, какие автомобильные бренды могут похвастать настоящей выносливостью. Они составили рейтинг марок, чьи машины способны преодолеть отметку в 250 тыс. миль – это примерно 400 тыс. километров – без серьезных поломок.
Лидером стала Toyota. Вероятность того, что автомобиль этого японского производителя доживет до такого пробега, составляет 17,8%. Получается, почти каждый пятый экземпляр этой марки обладает завидным ресурсом.
Второе место досталось премиальному суббренду Lexus с показателем в 12,8%. А замыкает тройку Honda – у нее 10,8%. Четвертая строчка у Acura (7,2%), а пятую неожиданно занял американский GMC (4,6%).
Между прочим, в первую десятку также попали Tesla и GMC с одинаковым результатом 4,6%, Chevrolet и Cadillac – по 4,5%, Mazda с показателем 3,6% и Ram с 3,5%.
Если же убрать из выборки премиум и люкс, а оставить только массовые бренды, картина получается чуть иной. Пятерка сильнейших выглядит так: Toyota (17,8%), Honda (10,8%), GMC (4,6%), Chevrolet (4,5%) и Mazda (3,6%).
Среди европейских марок лучший результат продемонстрировала Volvo – всего 2,2%. А вот аутсайдерами рейтинга стали Jaguar, MINI и Maserati. Для этих брендов шанс преодолеть планку в 400 тыс. километров оказался практически нулевым.
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