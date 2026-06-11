Рынок новых пикапов в России пошел вверх: кто вырвался в лидеры?

«Автостат»: продажи новых пикапов в мае выросли впервые за 16 месяцев

По итогам мая 2026-го в России было продано 1520 новых пикапов. Это на 1,6% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. Такие данные, ссылаясь на отчетность АО «ППК» и собственную сегментацию, обнародовали аналитики агентства « Автостат».

Любопытная деталь: рынок пикапов в нашей стране продемонстрировал рост впервые за долгое время. Последний раз положительная динамика фиксировалась 16 месяцев назад – в феврале 2025-го. А до нынешнего мая, начиная с января прошлого года, каждый месяц шло падение.

Кстати, среди марок безоговорочным лидером остается китайский JAC. За месяц компания реализовала 301 автомобиль – это почти 20% от общего объема сегмента. На втором месте расположился отечественный Sollers (236 штук), а на третьем – опять китайский бренд Great Wall (225 экземпляров). Примечательно, что четвертую строчку занял американский RAM (182 шт.), который вообще официально в России не продается. Замкнул пятерку лидеров наш УАЗ (165 машин).

Лидер модельного рейтинга

В разрезе конкретных моделей картина выглядит так. Самой популярной новинкой мая стал JAC T9 – разошелся тиражом в 297 единиц. Следом идет Great Wall Poer (216 шт.), закрепившийся на второй позиции. Тройку лидеров замыкает RAM 1500 с результатом 182 авто. Также в первую пятерку вошли отечественный УАЗ Пикап (165) и Changan Hunter Plus (117).

А вот если говорить об итогах первых пяти месяцев 2026 года, то здесь ситуация пока хуже. Всего с января по май в России продали 7435 новых пикапов. Это на 14% меньше, чем за тот же период 2025-го.

Ранее «За рулем» рассказывал, что производство одного из самых популярных рамных внедорожников началось в России.