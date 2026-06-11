Популярный автобренд снизил цены на свои модели: экономия до 550 тыс. рублей

Марка GAC объявила июньские скидки на свои автомобили

В июне покупателям в официальных дилерских центрах GAC в России предложили особые условия. Как рассказали в пресс-службе китайского бренда, теперь кроссовер GS8 стоит от 3,85 миллиона рублей, а модель S7 – от 5,4 миллиона.

Цены на остальные модели тоже изменились. К примеру, GAC Aion V можно забрать за 4 млн рублей, минивэн M8 – за 5,7 миллиона. Самые доступные варианты – GS4 за 2,9 млн и Empow, цена которого стартует с 2,8 млн рублей.

Чтобы получить максимальную выгоду, кроме прямой скидки, придется сдать свою старую машину по схеме трейд-ин и участвовать в программе «Второй автомобиль в семью».

Ранее «За рулем» объяснил, за какие опции точно не стоит переплачивать при покупке нового автомобиля.