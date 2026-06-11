Покупка нового мотора в 2026 году выгоднее ремонта или сплошное разорение?

Эксперты назвали цены на новые двигатели Lada, Haval и Chery в 2026 году

По данным Pravda.Ru, ремонт современного двигателя в 2026 году превратился для автовладельцев в настоящее финансовое испытание. Массовый переход производителей на одноразовые блоки цилиндров делает классическую переборку, по сути, бессмысленной. Владельцы как Lada, так и китайских кроссоверов все чаще отдают предпочтение покупке нового агрегата, а не попыткам оживить изношенный старый механизм. Специалисты выяснили, во сколько это обходится и стоит ли игра свеч.

Эпоха двигателей-миллионников безвозвратно ушла. Современный мотор – это высокотехнологичный, но недолговечный инструмент, где небольшая кубатура компенсируется мощным наддувом. Производители сознательно ограничивают возможность капитального ремонта: стенки цилиндров становятся тоньше, а специальные покрытия исключают расточку под ремонтный размер. Попытки гильзовки алюминиевых блоков, кстати, часто заканчиваются повторной поломкой уже через 20 тысяч километров пробега.

«Сегодняшние моторы – это расходный материал, – объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев. – Тонкостенное литье и отсутствие ремонтных поршней делают их фактически неремонтопригодными в гаражных условиях».

При таких вводных диагностика по свечам становится критически важной – она помогает вовремя заметить износ, не дожидаясь встречи поршня с клапанами. Если момент упущен, восстановление старого «железа» выльется в 70-80% стоимости нового заводского узла. В реальности проще и надежнее заменить агрегат целиком, чем вкладывать почти сопоставимые деньги в ремонт с сомнительным результатом.

Цены на моторы

Отечественные моторы пока остаются лидерами по доступности, хотя и здесь ценники кусаются. Базовый 8-клапанный ВАЗ-11182 для Granta тянет примерно на 150 000 рублей. За более бодрый 16-клапанный ВАЗ-21127 придется выложить уже 180 000 рублей. И это цена за голый агрегат – без генератора, стартера и системы впрыска.

Для флагманской Lada Vesta расходы, естественно, выше. Стандартный 1,6-литровый мотор оценивается в 210 000 рублей, а вот новый двигатель 1,8 литра второго поколения, лишенный прежних проблем с расходом масла, обойдется уже в 260 000. Зато, выбирая современный автомобиль, стоит сразу задумываться о стоимости его дальнейшего содержания, а не только о первоначальном ценнике.

Китайский автопром диктует свои, не менее строгие правила. Например, популярный Haval Jolion: новый 1,5-литровый турбомотор для него обойдется от 250 000 до 270 000 рублей – в зависимости от типа привода. Владельцам Chery Tiggo 4 Pro повезло чуть больше: атмосферный вариант можно найти за 120 000, а турбированный – за 150 000 рублей.

Покупая новый мотор без навесного оборудования, владельцы часто забывают о стоимости перестановки старых узлов или их замене. В итоге итоговая смета вырастает на 40-50 тысяч рублей, о чем новички обычно не подозревают.

Помимо самого железа», бюджет ощутимо опустошают сопутствующие работы. Замена технических жидкостей, фильтров и оплата нормо-часов сервиса добавляют к цене немаленькую сумму. А если машина была куплена через частный ввоз, заводской гарантии на агрегаты может не быть вовсе, что делает риск поломки особенно болезненным.

Прочность и гарантия

Интересный нюанс: современные малообъемные моторы зачастую оказываются дешевле в закупке, чем старые массивные двигатели. Это результат массовой унификации и автоматизации производства. Правда, советская инженерная школа закладывала огромные запасы прочности, которые сегодня принесены в жертву экологии и снижению веса конструкции.

Заводская гарантия на новый мотор обычно составляет 1 год или 30 000 км пробега, но при условии установки в сертифицированном центре и регулярного обслуживания.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

