Автодом на базе Соболь NN 4x4 — первые фото!

Компания «Акросс» представила внедорожный автодом на базе минивэна Соболь NN 4x4

На проходящем на ВДНХ в Москве форуме «Путешествуй!» компания « Акросс» представила автодом на базе полноприводного Соболь NN 4x4.

Машина – с трансформируемым салоном: часть штатных посадочных мест тут сохранена, и их можно использовать как для размещения пассажиров, так и для получения спального места. Второй большой «спальник» – в раскладывающейся на крыше палатке, на манер некоторых версий Volkswagen Caravelle. Проход на второй этаж возможен прямо с первого, через обширное отверстие в потолке.

К услугам путешественников, добравшихся к месту стоянки, – холодильник, плита, мойка, ящики для хранения, розетки и полноценная климатическая система. Внешне внедорожник-автодом можно узнать по силовому бамперу, чуть увеличившейся за счет скрывающих палатку облицовок высоте кузова, а также по маркизе, выдвигающейся по всей длине правого борта.

Как думаете, какую объявят цену?

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