Azimut загнали на новый вибростенд — вот как это происходит

АВТОВАЗ проводит испытания кроссовера Lada Azimut на новом вибростенде

Пресс-служба АВТОВАЗа рассказала о запуске нового испытательного вибростенда – кроссовер Azimut испытали на нем в первую очередь.

Для перспективной модели Lada это одно из финальных испытаний, в ходе которого проверяется надежность деталей, изготовленных уже на основной оснастке. Для начала машину, увешанную датчиками перемещения и акселерометрами, прогнали на разных скоростях по спецучастками заводского полигона, а затем на базе записанных сигналов создали виртуальную модель, которую загрузили в блок управления вибростенда.

Гидроцилиндры стенда способны реалистично воспроизводить нагрузки, причем испытательная камера позволяет задавать температуры воздуха от -40 до +40°С, что еще больше приближает условия к реальным, отмечают на заводе. Азимуту предстоит провести в камере 250 часов, что будет эквивалентно обычной эксплуатации в течение 8 лет. Напомним, Азимут пойдет в серийное производство уже в 3-м квартале текущего года.

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