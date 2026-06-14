В продажу вышел доступный кроссовер надежной марки: называем цены

В РФ появились в продаже кроссоверы Volkswagen T-Cross по цене от 1,4 млн рублей

Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross, который до недавнего времени продавался исключительно в Китае, теперь добрался и до России. Машины поставляют по неофициальным каналам, а купить их можно только под заказ. Судя по данным классифайдов, стоимость начинается от 1 400 000 рублей.

Volkswagen T-Cross

Любопытно, что по цене этот немецкий «китаец» оказывается заметно дешевле многих прямых конкурентов. Для сравнения: Tenet T4, Chery Tiggo 4, Belgee X50+ и свежий Jeland J6 стоят сейчас от 2 млн рублей и выше. Даже Changan CS35 Max, который тоже считается бюджетным вариантом, оценивается минимум в 2,6 млн.

Причем за минимальную сумму в 1,4 млн одна владивостокская компания готова привезти T-Cross в довольно симпатичном исполнении. Речь идет о двухцветном кузове: белый основной цвет плюс черные крыша, зеркала и литые диски. Внутри – отделка эко-кожей в трех цветах (бежевый, черный, красные вставки), панорамная крыша, два дисплея (приборная панель и мультимедиа), двухзонный климат-контроль и кнопка запуска.

У других дилеров из Владивостока цены немного выше – от 1 760 000 до 1 819 000 рублей. Правда, за эти деньги машина уже попроще: кузов однотонный белый, никакой панорамы нет, климат-контроль отсутствует, а салон отделан тканью. Зато мультимедийная система и цифровая приборка остались на месте.

Интерьер Volkswagen T-Cross

Вне зависимости от комплектации под капотом у всех T-Cross из Китая стоит один и тот же 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с. Он, к слову, хорошо знаком владельцам Volkswagen Polo и Skoda Rapid российской сборки. А в паре с ним работает проверенный шестиступенчатый автомат от Aisin.

Впрочем, есть на рынке и другие версии этой модели. Например, T-Cross из Японии во Владивостоке можно взять за 1 750 000 рублей. Правда, его оснащение будет другим: под капотом 1,0-литровый турбомотор на 116 «лошадей» и роботизированная коробка DSG. А самый дорогой вариант – из Германии. Такой автомобиль, доступный для заказа в Омске, обойдется уже в 3 544 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour уменьшил цены на кроссовер Dashing в России на 50 тыс. рублей.