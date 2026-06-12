Полный привод, автомат, мощный мотор — подробности о новом российском кроссовере

Появились подробности о комплектациях нового кроссовера Esteo MX

Уже в июне холдинг АГР из Санкт-Петербурга начинает принимать заказы на новую модель – кроссовер Esteo MX. Машину предлагают в двух исполнениях: «Премиум» и «Флагман». Разница между ними кроется в размере колесных дисков, аудиосистеме и списке опций, повышающих комфорт.

Esteo MX

Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор, выдающий 197 лошадиных сил. Максимальная скорость – 210 км/ч. В паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом двигатель расходует в смешанном режиме около 9,2 литра на «сотню». Что интересно: у кроссовера целых семь программ для езды, а в подвеске использованы алюминиевые рычаги и гидроопоры. Снаружи кузов полностью оцинкован, объем бачка омывателя доведен до 7 литров, а камера заднего вида получила автоматическую очистку.

Салон тоже порадовал опциями. Передние кресла оснащены электрорегулировками и многозонным массажем. Аудиосистема Boya Melody имеет сабвуфер, а количество динамиков варьируется от 14 до 21 – в зависимости от комплектации. Для пассажира на переднем сиденье предусмотрен отдельный мультимедийный экран с собственным Bluetooth-каналом. Климат-контроль, кстати, настраивается физическими кнопками, а передние боковые стекла – двойные, что заметно улучшает шумоизоляцию.

Интерьер Esteo MX

Кузов можно выбрать из трех цветов: белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и серый «Фантом». Интерьер – либо коричневый, либо черный. Диски – 19 или 20 дюймов. Светотехника состоит из 472 независимых светодиодов, при этом суммарная длина световых линий достигает 3,5 метра.

Безопасность тоже на уровне. Доля высокопрочной стали в конструкции кузова – 85%. Из ассистентов: адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение, помощник при перестроении – все это работает на базе сонаров, радаров и камер. Плюс штатная телематика.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал о старте продаж этой модели подробно рассказывал.