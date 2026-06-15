Audi и BMW начали ввозить в Россию с шильдиками Changan: зачем это нужно?

Маскировка под Changan: схема вывоза Audi и BMW из КНР в РФ через страны ЕАЭС

В социальных сетях набирают популярность видео, где европейские премиальные авто, предназначенные для продажи в России, перед отправкой из Китая оклеивают шильдиками местных брендов – например, Changan. На роликах видны удлиненные версии кроссоверов BMW X5 и седанов Audi A6, у которых оригинальные эмблемы скрыты под наклейками.

«Только так автомобили могут пересечь границу», – пояснил автор одного из видео, демонстрируя переклеенные значки.

Подобная практика, как выяснилось, уже не единичный случай.

Автор YouTube-канала «Метод Малова» Евгений Малов рассказал, что перевозчики действительно стали применять такую маскировку. По его словам, на границе на это смотрят сквозь пальцы: внешне машина – Audi, а в сопроводительных документах значится как Changan. Наказания за подобные манипуляции сейчас не предусмотрено.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) заявили, что на Дальнем Востоке с таким не сталкивались – очевидно, речь идет о поставках через страны ЕАЭС. Представитель сервиса «Антон Buy» отметил, что махинация нужна исключительно для выезда из КНР, а в России наклейки просто убирают. Схема, по его словам, работает уже три-четыре месяца.

С 1 января 2026 года в Китае ввели новые экспортные ограничения: для вывоза машин, зарегистрированных менее 180 дней назад, требуется специальное «Подтверждение послепродажного обслуживания». Однако, как считает глава Evo Cars Денис Блинов, главная причина не в китайском законодательстве, а в давлении со стороны Запада.

Немецкие концерны, вроде Volkswagen Group, строго запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. Если таможня обнаружит «чистую» Audi, партию могут задержать по запросу правообладателя за нарушение интеллектуальной собственности. Маскировка под Changan – это, по сути, партизанский способ обойти комплаенс и спасти дилера-поставщика от огромных штрафов или потери франшизы.

Какие марки чаще всего маскируют

Блинов уточнил, что подобная практика массово применяется уже полтора-два года. В список «замаскированных» чаще всего попадают:

Volkswagen (ID.4, ID.6, Teramont);

BMW (особенно удлиненные седаны и кроссоверы);

Toyota и Honda.

Наклейку выбирают под конкретный бренд, знакомый таможенникам, или под тот, который проще использовать в данный момент. При этом не все участники рынка знакомы с этой схемой. Например, основатель «Мосподбора» Дмитрий Иваницкий и автор канала «Лиса рулит» Елена Лисовская заявили, что с таким не сталкивались. Лисовская даже предположила, что видео может быть фейком.

Напомним, что официальные поставки европейских премиальных марок прекратились в 2022 году после введения санкций. Сейчас дилеры ввозят авто по параллельному импорту. Между тем некоторые модели BMW снова начали собирать в Калининграде на заводе « Автотор», хотя официально эту информацию ни на предприятии, ни в представительстве бренда не подтвердили.

Ранее «За рулем» рассказывал о других необычных способах маскировки автомобилей.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

