В Россию стали ввозить меньше подержанных машин

Аналитик Целиков: Импорт подержанных авто в РФ снизился впервые с 2025 года

Глава «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что в мае 2026 года в Россию завезли 35 128 подержанных автомобилей старше 3 лет. Это на 5,2% меньше, чем годом ранее, и впервые за более чем год зафиксирована отрицательная динамика импорта. Япония все еще остается главным поставщиком подержанных иномарок в Россию, но ее преимущество постепенно тает. Если верить статистике, на Страну восходящего солнца приходится 55% всех ввозимых машин с пробегом. В то же время резко увеличился поток из Китая – теперь это 25,5% рынка. Показатели из КНР подскочили почти вдвое (+92,5%), а вот корейское направление, наоборот, просело аж на 67%. Доля Южной Кореи сейчас составляет лишь 8,5%.

Интересно, что структура спроса сильно зависит от расположения руля. Среди праворульных машин, что логично, главенствуют японские бренды: на первом месте Toyota, следом идут Honda и Suzuki. Абсолютным бестселлером тут стал компактвэн Honda Freed. Что касается леворульных авто, тут расклад иной: в топе по маркам Volkswagen, Kia и Audi. Самой популярной моделью оказался Volkswagen Tayron. Правда, по количеству ввезенных экземпляров он уступил лидеру из Японии почти в два раза – 844 против 1641.

По словам представителя отрасли, чье имя упоминается в отчете, автомобили с действительно мощными двигателями (свыше 160 л.с.) занимают лишь 3,3% общего объема поставок. То есть основная масса ввозимых машин – это относительно скромные по мощности варианты.

Ранее «За рулем» детально разбирался, в чем китайские автомобили уже превосходят европейские и японские.