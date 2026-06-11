МАДИ напоминает, что знание города и правил перевозки — закон

Максим Ликсутов: безопасность поездок в такси под контролем

С 6 июня 2025 года в Москве действует обязательное правило: передавать заказы такси можно только водителям, прошедшим аттестацию.

За соблюдением этого закона уже год следят инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Как показала практика, контроль со стороны ведомства принес ощутимые результаты: повысилась дисциплина среди водителей, пассажирские перевозки стали безопаснее, а число нелегальных перевозчиков заметно сократилось.

С июня прошлого года МАДИ совместно с Госавтоинспекцией провели сотни рейдов по всему городу. В ходе проверок было выявлено 648 случаев, когда перевозчики работали без обязательной аттестации.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки в такси и проводят проверки на улицах города. Это помогает выявлять недобросовестных перевозчиков и повышать дисциплину среди водителей. Продолжим контролировать работу сервиса, чтобы ваши поездки оставались комфортными и безопасными».

Если вы заметили нарушение в работе такси, сообщите об этом по номеру МАДИ: +7(495)540-76-56.

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