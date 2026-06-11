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МАДИ напоминает, что знание города и правил перевозки — закон

Максим Ликсутов: безопасность поездок в такси под контролем

С 6 июня 2025 года в Москве действует обязательное правило: передавать заказы такси можно только водителям, прошедшим аттестацию.

МАДИ напоминает, что знание города и правил перевозки — закон

За соблюдением этого закона уже год следят инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Как показала практика, контроль со стороны ведомства принес ощутимые результаты: повысилась дисциплина среди водителей, пассажирские перевозки стали безопаснее, а число нелегальных перевозчиков заметно сократилось.

С июня прошлого года МАДИ совместно с Госавтоинспекцией провели сотни рейдов по всему городу. В ходе проверок было выявлено 648 случаев, когда перевозчики работали без обязательной аттестации.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

МАДИ напоминает, что знание города и правил перевозки — закон

«Инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки в такси и проводят проверки на улицах города. Это помогает выявлять недобросовестных перевозчиков и повышать дисциплину среди водителей. Продолжим контролировать работу сервиса, чтобы ваши поездки оставались комфортными и безопасными».

Если вы заметили нарушение в работе такси, сообщите об этом по номеру МАДИ: +7(495)540-76-56.

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Источник:  Дептранс
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