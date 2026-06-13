Треть россиянок отказываются от отношений с мужчинами без автомобиля

Исследование Mamba и Сберавто: 33% женщин не рассматривают партнера без машины

Как показал совместный опрос сервисов Mamba и «Сберавто», треть опрошенных жительниц России категорически не готовы строить отношения с парнем, у которого нет транспортного средства. В исследовании поучаствовало свыше 2,5 тысячи человек.

Лишь 21% респонденток согласны встречаться с безлошадным кавалером, почти половина (46%) надеются, что авто у него появится со временем, а оставшиеся 33% даже не рассматривают такой вариант в принципе. Цифры эти, кстати, разительно отличаются от мужского взгляда на ситуацию. Примерно 80% представителей сильного пола признались: есть у женщины машина или нет – на их готовность сближаться это никак не влияет.

Интересно, что большинство девушек (64%) воспринимают личный автомобиль прежде всего как синоним свободы. Для 55% опрошенных это еще и знак того, что партнер в любой момент готов прийти на помощь и подвезти. Каждая пятая (22%) ассоциирует наличие авто с уверенностью в себе, а 18% – с надежностью человека.

Успех и состоятельность тоже крепко связаны с машиной в сознании многих. Двадцать процентов респонденток видят в автомобиле показатель материального благополучия спутника, еще 17% – признак статуса и амбиций. Мужчины между тем смотрят на женщину за рулем с куда менее романтичной точки зрения. Для 44% из них это в первую очередь мобильность, для трети – практичность, а для 28% – независимость. Уверенность в себе отметили 26% опрошенных. А стиль, вкус и статус набрали лишь по 12% голосов каждый.

Что касается пристрастий к маркам, тут гендерные расхождения особенно заметны. Более половины мужчин (55%) вообще безразличны к тому, какой бренд выбрала девушка. Остальные чаще всего отдают предпочтение практичным автомобилям без претензий на статусность (17%) или же японским и премиальным маркам (по 15%). Девушки на немецких авто нравятся только 7% респондентов, а наименее популярными среди женских вариантов оказались спорткары, внедорожники и пикапы.

Прекрасный пол, наоборот, в этом вопросе куда придирчивее. Только 28% опрошенных сказали, что марка их не колышет. Остальные имеют конкретные предпочтения: в лидерах премиум-бренды (37%), за ними идут японцы (29%), затем большие внедорожники и пикапы (24%), немецкие машины (15%), а практичные авто замыкают список всего с 7%.

Не менее важный аспект – стиль вождения. Главное, что ценят женщины, это спокойствие и уверенность за рулем (67%). Также они обращают внимание на вежливость к другим участникам движения (36%) и аккуратность управления (32%). А вот настоящими красными флагами для девушек стали агрессивная езда, постоянное перестроение «шашками», беспричинное использование клаксона и словесные перепалки на дороге. Мужчины хоть и меньше озабочены манерой вождения (48%), зато их безумно раздражает телефон в руках у водителя (58%) и любая агрессия на дороге (42%).

Ранее «За рулем» рассказывал о том, как выбор автомобиля влияет на личную жизнь.