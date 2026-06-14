Обслуживание машин в России подорожало на треть: какие модели больше не выгодны?

Средний чек на обслуживание авто в России вырос на 30% за II квартал 2026 года

Согласно данным международной сети автосервисов Fit Service и сервиса «Авто.ру», во втором квартале 2026 года стоимость ремонта и технического обслуживания популярных моделей в России ощутимо выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследователи зафиксировали, что средние чеки снова пошли вверх практически у всех лидеров рынка.

Безусловным рекордсменом подорожания стала Toyota Camry. За год средний чек на ее обслуживание взлетел с 9723 до 12,6 тыс. рублей – прибавка составила целых 30%. Почти не отстают от японского седана и отечественные модели: у Lada 2114 рост достиг 25%, а у Lada Granta – 23%. Правда, Lada Vesta показала более скромную, но все равно заметную динамику в 12%.

Среди иномарок массового сегмента особенно выделяется Kia Rio, где чек поднялся с 9030 до 10,5 тыс. рублей – плюс примерно 16%. Кроссовер Volkswagen Tiguan прибавил 10%, а Hyundai Solaris теперь обходится владельцам в 10,7 тыс. рублей (+9%). Зато Ford Focus и Skoda Octavia показали весьма сдержанный рост – 5% и 2% соответственно.

Единственная популярная на вторичке модель, которая неожиданно подешевела, – BMW 5-series. Если год назад ее владельцы в среднем отдавали за визит в сервис 15,4 тыс. рублей, то теперь – 14,7 тыс. рублей. Падение составило 5%.

По словам экспертов, главная причина общего удорожания – естественное старение автопарка. Машины все чаще требуют не просто планового ТО, а действительно сложных и дорогих ремонтов, которые накапливаются годами. Впрочем, некоторые водители, наоборот, стали приезжать в сервисы чаще, но с меньшими чеками, стараясь не доводить до серьезных поломок.

« С одной стороны, парк популярных моделей стареет, и это приводит к росту среднего чека. Так по Camry, Granta, классическим Lada мы видим больше сложных и дорогих работ, которые копятся годами. С другой — по ряду моделей владельцы стали относиться к обслуживанию более прагматично. Кто-то выбирает качественные аналоги вместо оригинала, кто-то просто не тянет до серьезных поломок и приезжает превентивно. В итоге по одним моделям чеки растут существенно за счет накопившегося ремонта, по другим — более плавно, за счет регулярного, планового обслуживания. Для рынка это признак взросления. Люди всё лучше понимают, во что реально обходится владение машиной, и стараются управлять этим бюджетом », – объяснила директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

О том, каким будет рынок в обозримом будущем, «За рулем» уже рассказывал.