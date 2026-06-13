Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

В России начались продажи седанов Nissan Sylphy по цене Лады Искры

Машины завозят исключительно под заказ по цене от миллиона пятисот десяти тысяч рублей. Китайские Ниссаны оснащены силовым агрегатом 1,6 л с разными вариантами форсировки (на 122 и 135 л.с.).

Чтобы управлять болотоходом, теперь не нужно быть трактористом

Госдума приняла закон, позволяющий водителям с правами категории «B» , «С» и «D» управлять вездеходами, болотоходами и багги. Наконец-то! Раньше для такого транспорта требовали тракторные права.

GM представила концепт-кар Hummer Х в виде электрических пикапа и внедорожника

Американцы применили технологию Flex Fab, которая напоминает трехмерную печать металлом и позволяет выпускать небольшие партии автомобилей без дорогостоящих производственных линий. Путешествия по бездорожью облегчает квадрокоптер. Он самостоятельно взлетает, исследует маршрут и возвращается на автомобиль для зарядки.

Норвежская автомобильная федерация продолжает исследовать, какой из электромобилей самый «дальнобойный»

В последней серии тестов первенствовал BMW iX3 — он проехал без подзарядки 781 км. Абсолютный рекорд теста при этом остался за седаном Lucid Air, который годом ранее преодолел 832 км.

Китайская BYD вырвалась в рекордсмены по созданию самых мощных суперкаров

Ее новый Denza Z обладает суммарной мощностью в 1587 л.с. Для сравнения конкуренты из Ferrari и Mercedes выдают на 400 «лошадей» меньше. Первую сотню «китаец» набирает за две секунды.

В Москве состоялась первая официальная презентация внедорожника Esteo MX

Торжественную часть вечера открыли операционный директор Esteo Алексей Ледков и директор по маркетингу Анастасия Павленко. Руководители нового бренда раскрыли ключевые этапы долгосрочной стратегии, а также анонсировали предстоящую премьеру гибридного кроссовера Exlantix ET8.