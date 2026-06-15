Больше 129 тысяч поездок за весну: как добраться до ВДНХ без пробок и долгих прогулок

Максим Ликсутов: продолжаем развивать общественный транспорт в Москве

Добраться до ВДНХ теперь можно не только пешком от метро.

По Кольцевой дороге пустили комфортные автобусы малого класса, которые довозят прямо к павильонам. Удобная альтернатива для тех, кто не хочет тратить время на долгую прогулку от метро.

Транспорт ходит по двум направлениям. От станции метро «Ботанический сад» и одноименной платформы МЦК можно уехать:

маршрут №533 – до станции метро «ВДНХ»;

маршрут №522 – до станции Останкино МЦД-3.С начала весны пассажиры на этих рейсах сделали уже свыше 129 тысяч поездок.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«С наступлением тепла все больше москвичей и гостей столицы выбирают ВДНХ для проведения досуга. Также одноименная станция метро является крупным транспортным узлом. Для комфорта пассажиров здесь работают в том числе маршруты коммерческих перевозчиков, которые позволяют совершать поездки на удобных автобусах как до выставочного комплекса, так и по его территории. Продолжаем развивать городской наземный транспорт, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин».

Парк техники и маршруты

Помимо малых автобусов, к выставочному комплексу курсируют и большие машины. Например, маршрут 438 довозит пассажиров от станций «Ботанический сад» и «ВДНХ» прямо к павильонам по прилегающим улицам. Всего же до ВДНХ ходят 10 маршрутов коммерческих перевозчиков: 56, 311, 375, 378, 428, 496, 522, 533, 834 и с595. Их обслуживают современные автобусы российского производства. Расписание можно посмотреть на Едином транспортном портале.

После недавнего обновления все машины малого класса стали приспособлены для маломобильных горожан. Внутри – низкопольная площадка, откидная аппарель, система климат-контроля, медиаэкраны и USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Сейчас по госконтрактам с ГКУ «Организатор перевозок» в столице работают четыре компании. Они обслуживают 136 маршрутов. По словам Ликсутова, их автобусы ничем не уступают городским – такие же современные и удобные. Самые популярные направления проходят рядом с поликлиниками, больницами, школами и станциями метро и МЦК.

Переход на госконтракты с 2015-2016 годов кардинально изменил качество поездок. Пассажирам стали доступны льготы, единые способы оплаты, а расписание жестко контролируется. За счет постоянного контроля и планомерного обновления подвижного состава поездки стали заметно безопаснее.

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