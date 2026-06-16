Названы способы прилично сэкономить на полисе ОСАГО

Спокойная езда и пересмотр списка водителей позволит сэкономить на ОСАГО

Как выяснилось, итоговая цена ОСАГО может варьироваться в разы. Кто-то платит копейки, а кто-то вынужден отдавать существенные суммы – все зависит от манеры езды, истории аварий и даже от того, кто сидит за рулем. Об этом рассказал гендиректор страховой компании «Астро-Волга» Ярослав Остудин.

Главный рычаг влияния на цену – коэффициент бонус-малус (КБМ). Простыми словами, это отражение вашей аварийности. Если вы годами не попадаете в ДТП по своей вине, стоимость полиса падает. А вот регулярные аварии работают ровно наоборот.

«Минимальный КБМ получают водители, которые на протяжении многих лет не становятся виновниками аварий. Максимальный коэффициент, наоборот, присваивается тем, кто регулярно попадает в ДТП. В результате разница в стоимости ОСАГО между этими категориями может быть весьма существенной», – пояснил эксперт.

Причем страхует не только статистика аварий, но и общий стиль вождения. Агрессивные перестроения, резкие ускорения или экстренные торможения заметно повышают риск. Спокойная же манера, наоборот, – прямой путь к более выгодным условиям.

Есть и другой способ сэкономить – пересмотреть список допущенных к рулю. Многие автовладельцы по привычке вписывают в полис кучу родственников и знакомых, хотя те почти никогда не водят машину.

«Каждый дополнительный водитель учитывается страховщиком с учетом его возраста, стажа и страховой истории. Если среди допущенных к управлению есть молодые автомобилисты с небольшим опытом или водители, недавно ставшие виновниками ДТП, это может заметно увеличить стоимость полиса», – предупредил Остудин.

Правда, тут важно не перестараться. Исключать из полиса стоит лишь тех, кто точно не садится за руль. Ведь если машиной управляет человек, не вписанный в договор, страховая выплатит компенсацию потерпевшим, но потом предъявит счет собственнику авто.

Отдельного внимания заслуживает коэффициент возраста и стажа (КВС). Логика простая: чем старше и опытнее водитель, тем меньше этот показатель и, как следствие, дешевле страховка. А вот новичкам достается самый высокий КВС, из-за чего полис для них взлетает в цене. Со временем, по мере накопления опыта, этот коэффициент падает.

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