«Привет, Волга»: российская новинка научилась выполнять команды с голоса

Volga K50 за 4,2 млн рублей: голосовое управление, панорамная крыша и турбомотор

Новый кроссовер Volga K50 получил собственного голосового ассистента. Стоит пассажиру или водителю произнести кодовую фразу «Привет, Волга», как машина начнет менять климат, открывать люк или выполнять другие команды. Об этом порталу Motor рассказал дилер марки на примере флагманской модели.

У Volga K50 двухлитровый турбомотор на 238 л.с., восьмидиапазонный автомат и полный привод. Автомобиль выпускают в России, а в базовой версии уже есть 19-дюймовые колеса, адаптивная подвеска, контурная подсветка салона и панорамная крыша. Стоимость стартует от 4,2 миллиона рублей. Продажи начнутся 19 июня.

В компании рассчитывают продавать до 40-60 тысяч таких машин в год, хотя эксперты предупреждают: полагаться на одну лишь известность бренда не стоит. Но теперь узнаваемая фишка новинки – голосовой привет, который обещает сделать поездку чуть удобнее.