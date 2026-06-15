Почему опытные путешественники обходят стороной 3-е и 6-е купе? Причина серьезна

Неудобство третьего и шестого купе заключается в сплошных окнах без форточек

Лето в разгаре, и тысячи людей штурмуют кассы, чтобы уехать к морю. С самолетами напряженка – в Крым рейсов нет вообще, из Краснодарского края летная программа работает только на Адлер. Многие заядлые авиапассажиры впервые покупают билеты на поезд. И тут-то их поджидают сюрпризы, о которых молчат в рекламных буклетах.

Почему же опытные пассажиры обходят стороной 3-е и 6-е купе? Все дело в окнах. В этих отсеках (места с 9 по 12 и с 21 по 24 в плацкарте) они сплошные – это аварийные выходы, на которых нет форточек. «Ну и что, – скажете вы, – кондиционер же есть!» И будете отчасти правы, но не всегда.

В новых вагонах с климат-контролем действительно все равно, где сидеть. Главное – не в первом и не в последнем купе, где вечно толкучка у туалета или входа. А вот если поезд сезонный или дополнительный (номера 151-298 у скорых, 451-598 у обычных), его могли собрать из того, что нашлось в депо. Кондиционера там может и не быть.

И тут начинается самое неприятное. Пока в соседних купе люди открывают форточки и наслаждаются сквозняком, пассажиры 3-го и 6-го отсека оказываются в настоящей душегубке. Воздух не циркулирует, окна глухие, жара стоит невыносимая. На южных направлениях это превращается в пытку.

Как заранее проверить, спасет ли вас кондиционер? При покупке билета на сайте или в приложении смотрите на пиктограммы. Снежинка – есть прохлада. Нет снежинки – готовьтесь к жаре и сразу вычеркивайте «аварийные» купе из списка.

Неудобные соседи и нюансы выбора

Бывалые путешественники знают: лучше всего брать места в середине состава – там трясет меньше, до вагона-ресторана и магазинов на стоянках рукой подать. В старых плацкартах с обычными туалетами самыми спокойными считаются места с 13 по 20 и с 45 по 48 – мимо почти никто не шарахается.

Места рядом с проводником (1-4 и 53-54) выбирают те, кто ценит безопасность и хочет быстро выйти с багажом. А вот верхняя боковушка у туалета (номер 38) пользуется дурной славой, хотя в новых вагонах с биотуалетами это уже не так критично.

Нижние полки разбирают в первую очередь. Пожилым людям и детям на них удобно – стол рядом, багаж под рукой. Минус: ноги свисают в проход и их постоянно задевают, плюс делить столик с соседями сверху приходится. Верхние полки – настоящий рай для интровертов. Некоторые пассажиры за всю поездку слезают оттуда пару раз. К тому же кондиционер и вентиляция обычно встроены в потолок, так что прохлада достается в первую очередь им. Правда, забираться наверх физически сложно, особенно в начале и конце вагона, где нет подставок для ног.

Боковые нижние полки длиннее обычных почти на 10 см. На них можно лежать хоть по ходу, хоть против. Но это проходное место, и постоянно складывать-раскладывать полку ради обеда нравится не всем.

Совет на будущее: билеты лучше покупать заранее. Самые удобные места улетают за несколько недель до отправления. Раньше продажи открывали за 90 дней, сейчас по многим маршрутам – за 45. Летом, в пик отпусков, тянуть до последнего – значит рисковать остаться не только без нижней полки, но и вообще без билета. И последнее: если едете на юг в старом вагоне без кондиционера – держитесь подальше от третьего и шестого купе. Иначе вместо моря и солнца получите тепловой удар в душной железной коробке с глухими окнами.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, как не дать машине испортить отпуск до того, как вы сядете в поезд.