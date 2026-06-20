Хэтчбек i20 сбросил кожу — вот во что он превратился

Hyundai i20 приобрел кросс–стиль, два экрана и двигатели на этаноле

Бразилия стала первой страной, где публике представили новое поколение Hyundai i20. Но главная новость в другом: субкомпактный хэтчбек неожиданно «подрос» и сменил амплуа, превратившись в уменьшенную копию кроссовера. Автомобиль получил мускулистый кузов с массивными пластиковыми накладками на арках колес и бамперах, а его стиль явно отсылает к модели Ioniq 3.

Дизайнеры постарались сделать внешность запоминающейся: огромная решетка радиатора, светодиодные огни во всю ширину кузова, напоминающие «рифы» Lamborghini, и 17-дюймовые колесные диски. В салоне – атмосфера премиум-сегмента: две объединенные 12,3-дюймовые цифровые панели, но при этом инженеры оставили физические кнопки климат-контроля.

Самое любопытное скрывается под капотом. В то время как весь мир переходит на электричество, бразильская версия i20 полностью отказалась даже от гибридов. Вместо них используются моторы, работающие как на бензине, так и на этаноле. Доступны два варианта: начальный 1,0-литровый атмосферник на 79 л.с. или турбированный мотор мощностью 113 л.с. Оба агрегата дружат с механикой или автоматом.

Hyundai i20 нового поколения

Hyundai уже подтвердил, что европейская версия модели будет построена на той же платформе, но получит собственные настройки подвески, иной интерьер и, скорее всего, мягкие гибридные установки. В Бразилии цены на стильный кросс-хэтчбек стартуют от 99 990 реалов (около 19 800 долларов ил 1,4 млн рублей).

Прямыми конкурентами новинки стали VW Polo и Toyota Yaris. Европейцам же пока остается довольствоваться i20 предыдущего поколения, который производят в Турции.