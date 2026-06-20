Хэтчбек i20 сбросил кожу — вот во что он превратился
Бразилия стала первой страной, где публике представили новое поколение Hyundai i20. Но главная новость в другом: субкомпактный хэтчбек неожиданно «подрос» и сменил амплуа, превратившись в уменьшенную копию кроссовера. Автомобиль получил мускулистый кузов с массивными пластиковыми накладками на арках колес и бамперах, а его стиль явно отсылает к модели Ioniq 3.
Дизайнеры постарались сделать внешность запоминающейся: огромная решетка радиатора, светодиодные огни во всю ширину кузова, напоминающие «рифы» Lamborghini, и 17-дюймовые колесные диски. В салоне – атмосфера премиум-сегмента: две объединенные 12,3-дюймовые цифровые панели, но при этом инженеры оставили физические кнопки климат-контроля.
Самое любопытное скрывается под капотом. В то время как весь мир переходит на электричество, бразильская версия i20 полностью отказалась даже от гибридов. Вместо них используются моторы, работающие как на бензине, так и на этаноле. Доступны два варианта: начальный 1,0-литровый атмосферник на 79 л.с. или турбированный мотор мощностью 113 л.с. Оба агрегата дружат с механикой или автоматом.
Hyundai уже подтвердил, что европейская версия модели будет построена на той же платформе, но получит собственные настройки подвески, иной интерьер и, скорее всего, мягкие гибридные установки. В Бразилии цены на стильный кросс-хэтчбек стартуют от 99 990 реалов (около 19 800 долларов ил 1,4 млн рублей).
Прямыми конкурентами новинки стали VW Polo и Toyota Yaris. Европейцам же пока остается довольствоваться i20 предыдущего поколения, который производят в Турции.
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