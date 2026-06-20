Уродливый Kia Tasman решили «подрихтовать» раньше срока

Kia признала, что пикап Tasman нуждается в доработке, но не в рестайлинге

Kia наконец официально признала то, о чем в кулуарах шептались дилеры и хором кричали пользователи в соцсетях: внешность нового пикапа Tasman действительно нуждается в доработке.

Автомобиль, который с момента премьеры сравнивают то с неуклюжим зверьком, то с мультяшным Сидом из «Ледникового периода», продается в Австралии хуже ожиданий, и корейцы уже прибегли к скидкам. Однако радикально менять облик прямо сейчас бренд не планирует.

Роланд Риверо из австралийского подразделения Kia поставил точку в слухах о скором обновлении: никакого экстренного рестайлинга не будет, и тот дизайн, который вы видите сейчас, останется с нами еще пару лет. «Жизненный цикл есть жизненный цикл», – философски заметил топ-менеджер, отметив, что компания рассматривает «несколько идей», чтобы исправить ситуацию до середины жизненного цикла модели.

Что же это за идеи, если менять кузов рано? Ответ лежит на поверхности – стильные аксессуары. Вдохновением служит концепт Tasman Weekender, показанный в Сеуле. Дизайнеры из Kia как бы намекают: мы не перерисуем машину, но вы можете сами сделать ее брутальной.

Kia Tasman Weekender Concept 2025

Массивная защита переднего бампера, закрывающая сомнительные «глаза» пикапа, мрачная решетка радиатора и мощные расширители крыльев творят чудеса. Заодно клиентам предложат стильные багажники и спецверсии с матовой окраской.