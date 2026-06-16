Столичные власти рассказали, в каком случае могут арестовать авто

Максим Ликсутов предупредил водителей: неуплата штрафов грозит потерей машины

В мае текущего года сотрудники МАДИ совместно с судебными приставами провели рейд, во время которого были установлены трое автомобилистов, систематически игнорирующих правила парковки.

Кроме того, все они более двух месяцев (60 дней) уклонялись от уплаты административных штрафов. Суммарная задолженность нарушителей достигла 429 тысяч рублей.

В ходе проверочных мероприятий одному из водителей удалось избежать изъятия транспортного средства: он немедленно погасил долг, превышающий 200 тысяч рублей. Оставшиеся двое нарушителей смогут рассчитывать на возврат машин исключительно после полного погашения задолженности. В противном случае их автомобили будут реализованы с аукциона для покрытия долгов перед государством.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Водителям необходимо соблюдать правила остановки и стоянки. За парковку в зоне действия запрещающих знаков предусмотрен штраф. Если его не оплатить вовремя, автовладельцы могут лишиться транспортного средства. Сервис по проверке штрафов поможет избежать такой неприятной ситуации».

Проверяйте наличие штрафов и сразу оплачивайте их на официальном сайте mos.ru. Для этого нужно зайти в раздел «Проверка и оплата штрафов».

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