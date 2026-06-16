Стало известно, какие модели пополнят линейку Jeland

В модельном ряду прокси-марки Jeland появится по два аналога Jaecoo и Omoda

После запуска продаж первой модели прокси-бренда Jeland стало известно, какие еще модели пополнят новообразованную линейку.

В обозримом будущем российский рынок ожидает пополнение на еще четыре «обрусевшие» новинки. Два из них – аналоги кроссоверов Jaecoo J7 и J8, а еще два – клоны Omoda C5 и C7. Соответствующие модели уже внесены на официальный сайт бренда Jeland, сообщает источник. Напомним, автомобили Jeland компания «АГР» и китайский партнер Defetoo собирают на бывшем заводе General Motors в Шушарах.

Первенец модельного ряда Jeland J6, фактически переименованный Jaecoo J6, стартовал в производстве в апреле, а в начале июня пошел в продажу в трех комплектациях: «Актив» за 2 290 000 рублей, «Комфорт» за 2 499 000 рублей и «Престиж» за 2 649 000 рублей. На той же площадке под Санкт-Петербургом планируют выпускать гибридные Exlantix под другим прокси-брендом – Esteo.

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