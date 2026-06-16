Стало известно, насколько локализован Атом

Электромобиль Атом получил 1960 баллов из максимально возможных 7000

На старте производства уровень локализации российского электромобиля Атом составит 1960 баллов из максимально возможных 7000.

Об этом пишет источник со ссылкой на заключение, оформленное Мининстерством промышленности и торговли – по результатам экспертизы, которую провело столичное отделение Торгово-промышленной палаты. Документ получен сразу на две версии Атома – обычный хэтчбек с четырехместным салоном и трехместное такси, у которого пространство переднего сиденья отдано под место для багажа.

При этом, замечает автор заметки, автомобиль задолго до выхода в серийное производство получил одобрение для госзакупок и использования в качестве такси. Более того, компании-производителю «Кама» будет полностью компенсироваться утильсбор на каждую машину в размере 991 200 рублей. И даже с такой компенсацией цена Атома составляет от 3,98 млн рублей без учета госсубсидии, доступной лишь при оформлении кредита. И 3,06 млн рублей – с учетом госсубсидии.

Напомним, изначально Атом планировали запустить в производство на заводе «Москвич» еще летом 2025 года, но с тех пор сроки несколько раз сдвигали, и четкой даты старта на данный момент нет. Хотя предпродажи с гарантией получения автомобиля в 2026 году открыты с конца апреля 2026-го.

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