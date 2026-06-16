Власти взялись за старые машины: какие изменения готовятся?

Росстандарт изменит требования безопасности для авто старше 30 лет к 2030 году

Владельцам, чьи автомобили старше 30 лет, стоит готовиться к переменам: Минпромторг анонсировал корректировку технических норм безопасности для такого транспорта. Новые правила планируют ввести с 1 марта 2027 года. По сути, старые машины будут проходить более пристальную проверку, чем раньше.

Речь идет о разработке специального подзаконного акта, который затронет даже раритетные экземпляры. Инициатива уже обсуждалась на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, и там пришли к выводу: действующие нормы уже не соответствуют современным реалиям. Между прочим, до 2027 года все старые авто продолжат проверять по нынешней схеме.

А вот с 1 марта все изменится. Для машин старше 30 лет введут отдельный регламент, который, по задумке, должен примирить две вещи: с одной стороны, сохранить культурную ценность такого транспорта, с другой – обеспечить его безопасность на дорогах. На деле это означает, что если ваш автомобиль выпущен более трех десятилетий назад, к нему будет особый подход при техосмотре.

Причем Минпромторг уже направил соответствующее поручение Росстандарту. Ведомство должно подготовить проект национального ГОСТа, который опишет, как именно проверять такие машины. Параллельно чиновники собираются уточнить и сами правила проведения техосмотра, чтобы процесс стал более прозрачным. В общем-то, власти хотят избежать ситуации, когда уникальный автомобиль приходится буквально «выбрасывать» из-за формального несоответствия нормам.

Хотя для большинства водителей нововведение пройдет незаметно – старых авто на дорогах не так уж много. Правда, для коллекционеров и ценителей ретротехники это может стать поворотным моментом. Им придется либо адаптироваться к новым требованиям, либо серьезно вложиться в модернизацию своих «железных коней».

В том, какие еще неожиданные нюансы могут ждать автовладельцев, «За рулем» недавно подробно разобрался.