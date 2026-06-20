Секретное путешествие Skoda: кроссовер Peaq прошел адскую проверку в Аризоне

Трехрядный флагман Skoda Peaq готов покорять бездорожье, и ему не страшны морозы

Чешский автогигант Skoda раскрыл детали суровых испытаний своего нового электрического флагмана Peaq.

Премьера модели запланирована на 23 июня, а пока инженеры завершают финальную стадию тестов, которая прошла в пустыне Аризоны. Ирония в том, что, несмотря на американский полигон, на рынок США этот семиместный кроссовер поставляться не будет.

За время разработки прототипы преодолели более полутора миллионов километров в Африке, Европе и Северной Америке. Главной целью поездки в США стала проверка в условиях экстремальной жары: автомобиль 12 месяцев находился под палящим солнцем для оценки стойкости краски и пластика. Кроме того, в пустыне проверили эффективность тормозов и работу кондиционера.

Skoda Peaq на тестах

Но на этом испытания не закончились: машину гоняли по пыльным дорогам для проверки герметичности салона, а также тестировали за Полярным кругом при морозе в – 40°C, оттачивая систему обогрева и управляемость на льду.

Технически Peaq построен на платформе MEB+ и получит три версии. Базовая 60 с батареей на 63 кВт·ч проедет до 460 км, средняя 90 увеличит запас хода до 600 км, а топ-версия 90x с полным приводом мощностью 295 сил обеспечит разгон до «сотни» за 6,7 секунды, сохранив тот же впечатляющий запас хода.