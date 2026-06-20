МАЗ рассказал о новом туристическом автобусе

Минский автозавод реализовал 20 новых трехосных туристических автобусов МАЗ 350

Минский автомобильный завод поставил очередной экземпляр туристического автобуса МАЗ 350 в Брест – всего город заказал три таких машины.

Помимо этого, 10 автобусов ушло в Гомель, еще две – в Пинск. А общее количество реализованных МАЗ 350 к настоящему моменту составило 20 единиц, сообщает пресс-служба предприятия. МАЗ 350 – принципиально новый для МАЗа туристический автобус третьего поколения, его выпуск начали в 2024-м. Колесная формула – 6х2, вместимость – 61 пассажир. Компоновка 61+1+1 подходит под туры, трансферы, корпоративные поездки и регулярные междугородние рейсы.

МАЗ 350 оснащается рядной «шестеркой» БМВК10НД6.400Е5 – это локализованная копия 9,5-литрового турбодизеля Weichai с отдачей 400 л.с. и 1800 Нм. Коробка – 6-ступенчатый автомат Fast Gear. Подвеска – полностью пневматическая, а третья ось – подруливающая, что увеличивает маневренность крупной машины. Объем багажных отсеков составляет 11,1 куб.м. Пресс-служба МАЗа сообщает, что в таких автобусах заинтересованы многие города Республики Беларусь. О поставках в РФ пока не сообщается.

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