Отечественный производитель покажет в Питере новейшие «неотложки»

«СТ Нижегородец» впервые представит фургон скорой помощи на базе Sollers SF1

На Всероссийском конгрессе «Скорая медицинская помощь» (пройдет с 18-19 июня 2026 года в Санкт-Петербурге) автопроизводитель «СТ Нижегородец» впервые покажет широкой публике свежую разработку – автомобиль класса А на базе Sollers SF1, серийный выпуск которого стартовал всего месяц назад.

В паре с ним на стенде компании расположится уже зарекомендовавший себя тяжеловес класса С на шасси Sollers SF5. Обе модели собирают в Нижнем Новгороде, и компания готова производить до 15 тысяч таких машин в год.

Автомобиль скорой медицинской помощи класса А на базе Sollers SF1 создан для перевозки стабильных пациентов, которым не требуется постоянное наблюдение врача. Главный козырь этого фургона – габариты: высота менее двух метров позволяет юрко лавировать в узких дворах-«колодцах» и без проблем заезжать на подземные паркинги.

Автомобиль скорой медицинской помощи класса А на базе Sollers

Под капотом машины бензиновый турбомотор мощностью 136 л.с., а в салоне – полный набор комфортных опций для водителя: кондиционер, подогрев кресел и т.д. Медицинский отсек оснащен климат-контролем, мощным отопителем и всей необходимой инфраструктурой для подключения оборудования.

Автомобиль скорой медицинской помощи класса С на базе Sollers SF5

Более серьезная модель – автомобиль скорой медицинской помощи класса С на базе Sollers SF5, напротив, рассчитана на экстренные случаи и реанимационные бригады. Это первая в России «неотложка» с автоматической коробкой передач, что критически важно для водителей в плотном городском трафике. Дизельный двигатель и полный пакет электронных ассистентов (от систем стабилизации до контроля давления в шинах) обеспечивают надежность и безопасность. Инженеры поработали над эргономикой: поворотные кресла для медиков и удобная столешница для документов в изголовье носилок делают работу бригады максимально комфортной.

Обе машины спроектированы с учетом суровых условий эксплуатации: салоны легко переносят дезинфекцию, полы не скользят и не боятся влаги.

Цена на базовую версию скорой на базе SF1 со скидками составляет 3 465 000 рублей, тогда как реанимационный вариант на базе Sollers SF5 обойдется от 5 445 000 рублей. (без медицинского оборудования).

Нижегородцы уверены, что их новинки помогут службам спасения быстрее добираться до пациентов даже в самых загруженных районах.

«За рулем» можно читать и в Телеграм