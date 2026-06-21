Toyota уже не так надежна? В ее моторе V6 нашли фатальный брак

Разборка мотора V6 Toyota подтвердила наличие посторонних частиц металла

Когда Toyota объявила о замене двигателей V6 с двойным турбонаддувом в тысячах пикапов и внедорожников, многие владельцы встретили это скептически.

Автопроизводитель списывал проблему на металлические обломки, оставшиеся после механической обработки, но критики сомневались, что такой пустяк способен погубить современный мотор. Теперь независимая разборка блогеров от Dave’s Auto Center показала, что объяснение компании было не просто отговоркой, а суровой реальностью.

В мастерскую попал заклинивший двигатель V35A-FTS – тот самый, что устанавливается на Toyota Tundra, Sequoia и Lexus LX 600. Механики сняли переднюю крышку и масляный насос и сразу обнаружили металлическую стружку по всей системе смазки. Частицы были везде: в каналах газораспределения, на распределительных валах, в гидрокомпенсаторах и даже на корпусе насоса, где виднелись следы задиров.

Старые двигатели могли пережить попадание незначительного мусора, но сегодня допуски стали настолько жесткими ради эффективности, что любая соринка превращается в катастрофу для современного мотора. Зазоры подшипников измеряются в тысячных долях дюйма, и чем глубже копали механики, тем страшнее была картина. На стенках цилиндров нашли глубокие задиры, несколько подшипников провернулись, а коленчатый вал окончательно заклинило.

Самый показательный вывод сделали после осмотра нижней части блока. Основные подшипники получили настолько серьезные повреждения, что ремонт оригинального мотора потребовал бы дорогостоящей механической обработки. Поэтому замена оказалась единственным практичным решением – именно на это и пошла Toyota.

Конечно, это лишь один разобранный экземпляр, а не полное исследование всех отозванных моторов. Однако этот анализ – одно из самых детальных доказательств того, что первоначальные заявления Toyota о загрязнении были гораздо ближе к истине, чем многие думали.

Проколы случаются даже у гигантов, и этот случай наглядно показывает, как мельчайший мусор способен уничтожить современный высокоточный двигатель.