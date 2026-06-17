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Самостоятельно засыпали яму на дороге? Штрафы за это хотят отменить

В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за самостоятельный ремонт дорог

В Госдуму поступила инициатива, которая может кардинально изменить отношение к самостоятельному ремонту дорог. Группа парламентариев от партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложила полностью исключить штрафы за восстановление дорожного покрытия местного значения и проездов во дворах. Соответствующий законопроект уже передан на рассмотрение.

На деле сейчас ситуация выглядит парадоксально. Если житель решит своими силами и за свой счет заделать яму во дворе, чтобы соседи не ломали подвески, он рискует нарваться на серьезный штраф. Действующая статья 12.33 КоАП РФ предусматривает наказание за повреждение дорог: для обычных граждан – от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – до 25 тысяч, а для компаний – до 300 тысяч.

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Авторы законопроекта указали, что нынешние нормы попросту не различают, где проходит грань между злонамеренной порчей полотна и попыткой оперативно решить проблему, пока коммунальщики раскачиваются. В итоге под раздачу попадают добросовестные люди, которые действуют из благих побуждений. Поправки закроют эту правовую лазейку и защитят тех, кто своими руками пытается наладить безопасный проезд. Если документ одобрят, изменения вступят в силу сразу после официальной публикации.

Где грань между самодеятельностью и законом — «За рулем» уже разбирался.

Источник:  Газета.Ru
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