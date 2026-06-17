Названы машины с пробегом, которые намного лучше новых «китайцев»: шесть моделей

Эксперт Гришаков перечислил шесть авто с пробегом, которые лучше новых китайских

Даже серьезный пробег в 150-300 тысяч километров не делает старые Toyota, Hyundai или Kia бесполезным металлоломом. Напротив, такие машины, уверяет директор департамента автомобилей с пробегом «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков, по надежности способны обойти многих «китайцев» из салона.

По словам эксперта, абсолютным лидером выживаемости среди б/у кроссоверов остается Toyota RAV4. Даже если одометр показывает 150-200 тысяч км, мотор, коробка и электроника этого автомобиля, как правило, продолжают исправно работать без сюрпризов. Кстати, именно этот факт делает его куда более разумной покупкой, чем многие свежие, но не до конца проверенные временем китайские модели.

Не списывают со счетов и «корейцев». После рестайлинга 2017-2020 годов Hyundai Solaris и Kia Rio становятся настоящей находкой. У них понятная цена запчастей, а ремонт не разорит кошелек. При сходном пробеге эти тачки ощутимо выгоднее некоторых новых машин из Поднебесной, что подтверждает и практика.

На третьем месте рейтинга от дилера – проверенный Volkswagen Polo. Если он оснащен атмосферником 1.6, то оцинкованный кузов в паре с механикой без проблем переживают порог в 200 тысяч километров.

Четвертое место у Skoda Octavia A7. Этот автомобиль даже после отметки в 200 тысяч обычно не просит капитальных вливаний.

А замыкает первую пятерку Toyota Camry в кузове XV70. Тут вообще впечатляющие показатели: ее атмосферник и автоматическая коробка продолжают исправно трудиться и без капитального ремонта, когда пробег уже перевалил за 300 000 км.

Как избежать подобных рисков, «За рулем» подробно разобрал в отдельной статье.