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В России в три раза взлетели продажи японских автомобилей

За 2026 год на российский учет встало 30,9 тыс. новых авто японских брендов

Всего за пять месяцев на российский учет встало 30,9 тысячи новых легковых автомобилей японских брендов. Это почти в три раза больше (+195,5%), чем в январе-мае прошлого года (10,5 тыс шт).

Toyota продолжает удерживать лидерство среди японских брендов на российском рынке. За первые пять месяцев 2026 года в стране продали 12 717 машин этой марки – почти вдвое больше (+98%), чем за аналогичный период годом ранее.

Главная неожиданность года – стремительный взлет Mazda. С результатом 9330 проданных авто она занимает вторую строчку рейтинга. Прирост – почти в 9,5 раз (+855%) по сравнению с январем-маем прошлого года. Замыкает тройку Honda: 2770 экземпляров и рост на 328%.

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Остальные японские марки тоже показывают положительную динамику. У Nissan – 2062 проданные машины (+451%). Lexus разошелся тиражом 1766 штук (+74%), а Mitsubishi – 1022 (+177%). Suzuki выбрали 722 покупателя (+224%). Subaru реализовала 229 авто (+11%), Infiniti – 194 (+140%). Скромнее всего выглядит статистика Daihatsu (17 машин, +6%) и Acura (5 штук, +17%).

Занятная деталь: почти каждый одиннадцатый новый японский автомобиль (9%), проданный в России, оказался с правым рулем. А вот львиная доля – 77% – вообще приехала к нам не из Японии, а из Китая, где налажена сборка многих моделей.

Ранее «За рулем» уже прогнозировал, что к 2030 году россияне не смогут позволить себе иномарки.

Источник:  Канал Сергея Целикова в Max
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