Стало известно, на каких машинах сконцентрируется марка Volga

Татьяна Фадеева: Кроссоверы станут основой бренда Volga

Российский бренд Volga делает ставку на сегмент SUV, который, по словам руководителя компании Татьяны Фадеевой, полностью отвечает запросам клиентов. Об этом она рассказала в интервью «Российской газете».

В суровом климате страны именно полный привод и высокая проходимость делают кроссоверы универсальным выбором как для деловых поездок, так и для семьи, вытесняя седаны.

Продажи автомобилей уже стартовали. Производственный план на этот год рассчитан на 30 тысяч машин, при этом полторы тысячи уже сошли с конвейера.

В дилерских центрах планируется реализовать от 25 до 27 тысяч автомобилей, а часть машин будет в товарном запасе у ретейлеров.

Основными конкурентами Volga станут те бренды, которые локализуют производство в России.

Volga K50

Сейчас сеть компании насчитывает 25-30 официальных дилеров, но к концу года их количество планируется увеличить до 130 в крупнейших региональных центрах и городах-миллионниках, причем половина партнеров уже отобраны и готовятся к запуску. Это позволит бренду уверенно закрепиться на внутреннем рынке.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков остался доволен русификацией настроек в Volga С50.