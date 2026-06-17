Стало известно, на каких машинах сконцентрируется марка Volga
Российский бренд Volga делает ставку на сегмент SUV, который, по словам руководителя компании Татьяны Фадеевой, полностью отвечает запросам клиентов. Об этом она рассказала в интервью «Российской газете».
В суровом климате страны именно полный привод и высокая проходимость делают кроссоверы универсальным выбором как для деловых поездок, так и для семьи, вытесняя седаны.
Продажи автомобилей уже стартовали. Производственный план на этот год рассчитан на 30 тысяч машин, при этом полторы тысячи уже сошли с конвейера.
В дилерских центрах планируется реализовать от 25 до 27 тысяч автомобилей, а часть машин будет в товарном запасе у ретейлеров.
Основными конкурентами Volga станут те бренды, которые локализуют производство в России.
Сейчас сеть компании насчитывает 25-30 официальных дилеров, но к концу года их количество планируется увеличить до 130 в крупнейших региональных центрах и городах-миллионниках, причем половина партнеров уже отобраны и готовятся к запуску. Это позволит бренду уверенно закрепиться на внутреннем рынке.
Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков остался доволен русификацией настроек в Volga С50.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм