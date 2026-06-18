Популярный в России внедорожник получил «механику» и сильно подешевел

Продажи GWM Poer с МКП стартуют в конце июня в России с ценой от 3,45 млн рублей

GWM Poer получил новую модификацию с 6-ступенчатой механической коробкой передач, которая теперь доступна и с бензиновым, и с дизельным двигателем.

Старт продаж запланирован на конец июня. Цена фиксированная – 3 449 000 рублей, причем она не зависит от типа мотора. Таким образом, по сравнению с предыдущими версиями базовая стоимость модели снизилась на 250 тысяч.

GWM Poer

Машина предлагается в единственной комплектации «Комфорт». Уже в базе идут 17-дюймовые легкосплавные диски, регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, сиденья с экокожей, климат– и круиз-контроль, а также бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой.

До недавнего времени у пикапа была другая силовая линейка: 2-литровый бензиновый турбомотор шел в паре с 8-ступенчатым автоматом, а 2,4-литровый турбодизель – с 9-ступенчатой автоматической коробкой.

По заявлению производителя, новинка с механикой рассчитана на более интенсивную эксплуатацию – ей не страшны высокие нагрузки.

Интерьер GWM Poer

Бензиновый 2-литровый двигатель стандарта Евро-6 выдает 218 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Расход бензина АИ-92 в смешанном цикле – 10,3 литра на сотню. Дизельная версия того же объема (2,0 литра) развивает 163 л.с. и 400 Нм, а топлива тратит всего 7,6 литра на 100 км.

Грузоподъемность новой версии достигает 975 кг. При этом такой пикап может буксировать прицеп до 750 кг без тормозной системы и до 2250 кг – с тормозами. Похоже, это делает его удобным вариантом и для бизнеса, и для выездов на природу.

Как и у других исполнений, здесь стоит полный привод типа Part-Time. Кроме того, машина оснащается понижающей передачей и принудительной блокировкой заднего межколесного дифференциала – все это серьезно помогает на бездорожье.

Внешность у версий с механикой тоже обновили. Спереди – новая решетка радиатора с оригинальным рисунком и крупной серебристой эмблемой. Передний бампер дополнили противотуманными фарами и защитной накладкой из неокрашенного пластика.

За безопасность отвечают система курсовой устойчивости, фронтальные подушки и камера заднего вида. Для холодов предусмотрен зимний пакет: подогрев передних сидений, руля, зоны покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя.

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