Россияне не могут вернуться из отпуска на поезде: как комментирует проблему РЖД?

РЖД с 8 сентября меняют расписание поездов южных направлений из-за ремонта путей

Как сообщили в пресс-службе РЖД, из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, запланированных на сентябрь, с 8 сентября произойдут корректировки маршрутов и расписания некоторых поездов дальнего следования. Именно поэтому продажи билетов на данные рейсы временно заблокированы – их пришлось приостановить.

Изменения затронут не только центральные направления, но и маршруты от станций Черноморского побережья и курортов Кавминвод. Впрочем, как обещают в компании, после того как специалисты завершат уточнение графика, билеты снова начнут поступать в продажу. Ожидается, что это произойдет уже совсем скоро.

До этого момента многие туристы сталкивались с неприятным сюрпризом: при попытке забронировать билеты с юга система выдавала ошибку либо просто писала об отсутствии мест. На деле это привело к тому, что люди оказались буквально отрезаны от возможности уехать домой по железной дороге с мест отдыха.

РЖД приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и настоятельно советуют включить уведомления в приложении «РЖД Пассажирам». Так можно будет в один клик узнать, что продажи на нужный поезд снова открываются.

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