Toyota планирует новую секретную встречу с российскими дилерами: подробности

Олег Мосеев: Трехдневная встреча Toyota с дилерами РФ пройдет в Таиланде

По словам эксперта Олега Мосеева, Toyota продолжает поддерживать контакт с официальными дилерами России, и это положительный сигнал. Стабильно входя в десятку по продажам, японский бренд в мае занял седьмую строчку рейтинга. Как считает специалист, в таком результате заслуга не только самой дилерской сети, но и незримой помощи со стороны завода.

Напомним, ранее Мосеев не раз заявлял: японский концерн не теряет интереса к возвращению на российский рынок. Уже было проведено несколько конференций с дилерами, а также предприняты шаги по организации поставок машин через Китай.

В самой «Тойота Мотор» подтвердили: автопроизводитель регулярно собирает дилеров на рабочие совещания. Там обсуждают вопросы послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus.

Что говорят цифры? Согласно свежим данным аналитического агентства « Автостат», за январь-май 2026 года в России было поставлено на учет 30,9 тыс. новых японских легковушек. Это втрое превышает показатели за тот же период 2025-го.

На данный момент именно Toyota – самая популярная марка из Японии. Ее продажи (по параллельному импорту) достигли 12 717 машин, что на 98% больше, чем годом ранее. Дальше идет Mazda с показателем 9330 штук – и это рост сразу в 9,5 раза. Замыкает тройку Honda с результатом 2770 автомобилей (+328%).

Ранее «За рулем» рассказывал о новой марке, которая появится в России.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

