Короткие поездки убивают машину? Мнение эксперта

Эксперт Ожогин объяснил, чем опасны для двигателя короткие поездки

Главный риск коротких поездок для мотора – это то, что силовой агрегат просто не успевает нормально прогреться. Двигатель работает в переходном режиме, топливо сгорает не полностью, и его остатки просачиваются в картер, смешиваясь с маслом. На деле это сразу сказывается на вязкости – ключевой характеристике, от которой зависит, насколько легко масло прокачивается по системе, защищает детали от трения и помогает завестись в мороз. Чем чаще выезжаешь на пару километров, тем быстрее смазка теряет свои свойства. Об этом рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

Параллельно в двигателе образуется конденсат. Когда мотор холодный, на внутренних стенках оседает влага, которая тоже со временем попадает в масло. Конечно, современные смазочные материалы могут удерживать немного воды без потери качества, но при регулярных пятиминутных поездках ее объем достигает критической отметки. В итоге формируется эмульсия – масло перестает нормально защищать детали, и износ ускоряется.

От постоянных холодных пусков и короткой работы на прогреве страдают и детали цилиндропоршневой группы – поршни, кольца, клапаны, да и свечи зажигания. Сначала это незаметно, но постепенно накапливаются углеродистые отложения. Затем кольца закоксовываются, компрессия падает, а расход масла на угар растет. Как правило, владелец замечает проблему только когда мотор уже начинает серьезно барахлить.

Водителям, которые ездят исключительно по городу на короткие дистанции, стоит пересмотреть подход к обслуживанию. Ключевой совет – не экономить на масле и покупать его только у проверенных продавцов. А вот межсервисные интервалы лучше сокращать. На практике, если производитель советует менять масло раз в 10-15 тысяч километров, для городского режима разумный предел – около 7-8 тысяч. Такой график не только продлит жизнь двигателю, но и позволит вовремя заметить первые тревожные признаки: эмульсию на щупе, загрязнения или посторонние примеси.

Современные машины умеют адаптироваться к разным условиям, но законы физики обойти не получится. Если большую часть времени мотор работает непрогретым, его ресурс расходуется быстрее. По словам эксперта, именно короткие поездки, которые кажутся безобидными, в реальности могут быть гораздо тяжелее для мотора, чем регулярные длинные маршруты.

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