«Скорая помощь» от АВТОВАЗа — в трех вариантах

«Промтех» представил три автомобиля медслужбы на базе моделей АВТОВАЗа

На проходящем в Санкт-Петербурге 25-м Всероссийском научно-практическом конгрессе «Скорая медицинская помощь – 2026» партнер АВТОВАЗа представил новые медицинские автомобили.

Один из экспонатов компании нижегородской «Промтех» – уже ставший серийным автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП) класса А на базе Granta Kub. У него отгороженный от кабины медицинский салон, в котором размещена каталка и место для медика. Есть все оборудование, включая кислородный баллон, для перевозки больного на любые расстояния.

Для второй машины питерский конгресс – абсолютная премьера. Речь о минивэне SKM M7 в исполнении «Медслужба». В салоне SKM M7 «Медслужба» установлена складная медицинская каталка и предусмотрено место для двух медицинских укладок. При перевозке лежачего больного салон всего за 45 секунд трансформируется в 3 местный вариант, и тогда вместе с бригадой врачей можно везти и пациента.

И третья машина – SKM M9 в исполнении АСМП класса B. Это перспективная модель, которая позиционируется как универсальная база для создания «скорых» с разным набором медоборудования. Салон просторный – в нем свободно разместится и медперсонал, и пациент на каталке.

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