Названа причина, по которой пикапы набирают популярность в России

Автоэксперт Хайцеэр: пикапы легко переделать в автодома для путешествий

В последнее время на российских дорогах все чаще можно заметить внушительные силуэты пикапов.

Эти машины перестали быть просто работягами для стройплощадок и превратились в настоящий феномен рынка. О том, что стоит за внезапной популярностью грузовых «проходимцев», рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, интерес к таким автомобилям подогревают сразу несколько факторов: активный рост внутреннего туризма, потребности бизнеса в универсальном транспорте и особый статус владельца.

Эксперт пояснил, что современные пикапы разительно отличаются от своих предшественников. Если раньше это были сугубо утилитарные инструменты с жесткой подвеской, то сейчас салоны этих машин по комфорту не уступают премиальным внедорожникам. Именно поэтому предприниматели все чаще выбирают их для перевозки небольших партий грузов и сотрудников. Одна машина заменяет и легковушку, и небольшой фургон, что делает логистику значительно проще.

Однако важным преимуществом, по мнению Хайцеэра, является возможность превратить пикап в полноценное жилье на колесах. Современные аксессуары делают это простым и увлекательным занятием. На крышу кабины легко устанавливается палатка-багажник, которая раскладывается за считанные минуты, а дополнительные роллетные системы и крепления позволяют брать в дорогу все необходимое снаряжение. Таким образом, владелец получает мобильный дом, готовый отправиться в любое путешествие, будь то рыбалка на глухом озере или семейный тур по Золотому кольцу.