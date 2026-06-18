Названы самые выгодные и комфортные места в поезде

Проводник с 20-летним стажем: самые удобные места в поезде — в середине вагона

Опытный проводник рассказал, что уровень комфорта в поезде далеко не всегда определяется ценой билета. По его словам, гораздо большее значение имеет конкретное место – какие-то зоны вагона превращают поездку в испытание, а в других можно отлично выспаться без лишних затрат на дорогой класс обслуживания.

Плацкарт: где сэкономить без толкотни

В плацкартном вагоне 54 места, из которых 18 боковых. Самые проблемные – это боковушки 37 и 38: они расположены прямо у туалета, поэтому пассажиры постоянно проходят мимо, хлопают двери, а неприятные запахи и вибрация от ходовой части гарантированно мешают спать. Если бюджет ограничен, лучше присматриваться к центральным купе – вдали от санузлов и тамбуров. Нижние полки (нечетные номера) удобнее для сна и хранения вещей, а верхние (четные) стоят дешевле, хотя при каждом подъеме придется кого-то тревожить.

Купе: уединение за умеренные деньги

В купе всего 9 отсеков по 4 пассажира, нумерация та же: четный номер – верх, нечетный – низ. Интересно, что верхние полки нередко продают со скидками, так что по цене они могут быть почти как плацкарт – неплохой вариант для тех, кто хочет уединения, но не готов переплачивать. Главное – избегать первого и последнего купе: через них постоянно ходят к проводнику, в туалет и тамбур, поэтому тишины там не будет. Идеальный выбор для спокойной поездки – купе в середине вагона, нижняя полка, если планируете часто вставать ночью, или верхняя, если хотите сэкономить.

СВ и люкс: без сюрпризов за большие деньги

В вагонах СВ и люкс, где всего по два места в купе и нет верхних полок, выбор места сводится к расположению отсека. Логика та же: покой гарантирует середина вагона, подальше от туалетов и служебных зон. Для тех, кто ценит полное уединение и минимум прохожих в коридоре, этот вариант самый предсказуемый – но и самый дорогой.

Международные маршруты и сидячие поезда

В международных составах, где встречаются отсеки на два, три и четыре пассажира, нумерация привычная: нижние – нечетные, верхние – четные. В трехместных купе средние места обычно заканчиваются на цифры «3» и «4». Что касается скоростных поездов вроде «Сапсана» или «Ласточки», здесь главное – не только направление сиденья, но и расстояние от входов, туалетов и межвагонных переходов. Тише всего – в центральной части салона: меньше проходящего мимо народа, двери не хлопают каждую минуту, а колени не упираются в проход.

При покупке билета через интернет стоит обязательно открывать схему вагона. На ней видно, где купе проводника, где туалет, где начало и конец нумерации. Это помогает заранее избежать шумных зон и сознательно выбрать место под свой комфорт: подальше от дверей, в середине вагона, с учетом цены верхних или нижних полок. Такой подход позволяет и деньги сэкономить, и доехать спокойно, не надеясь на удачу.

О том, как отличить по-настоящему комфортные места в поезде, «За рулем» ранее рассказывал.