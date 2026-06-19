Держите бензин в канистре больше года? Эксперты предупредили о рисках

Эксперты дали рекомендации по правильному хранению бензина в канистре

Многие автомобилисты привыкли запасаться бензином впрок, но далеко не все знают, как долго топливо сохраняет свои свойства в обычной канистре. Оказывается, этот срок строго ограничен, и пренебрежение им может привести к поломке двигателя.

По словам экспертов, средний период, в течение которого бензин остается пригодным для использования, составляет около одного года. Однако это правило действует только при соблюдении целого ряда условий: полная герметичность тары, отсутствие перепадов температуры и защита от прямых солнечных лучей.

На деле ситуация часто оказывается сложнее. Если канистра пластиковая, а топливо хранится в гараже с повышенной влажностью, срок годности сокращается до нескольких месяцев. Особенно уязвим бензин с высоким содержанием спиртовых присадок – такие смеси начинают расслаиваться и терять октановое число уже через 30-60 дней.

Кстати, важный нюанс: даже в идеальных условиях через полгода в бензине начинают образовываться смолистые соединения. Они оседают на стенках канистры и затем забивают топливную систему автомобиля. Так что лить «старый» запас в бак без проверки – рискованная затея.

Если топливо простояло дольше положенного, его лучше не использовать. Признаками испорченного бензина считаются мутный цвет, резкий кисловатый запах и наличие осадка на дне. В таком случае единственно верное решение – утилизировать остатки, а не пытаться «освежить» их добавками.

Для тех, кто хочет хранить горючее впрок, совет прост. Покупайте бензин только на проверенных АЗС, заливайте его в металлические канистры с плотной крышкой и держите в прохладном, темном помещении. И главное – не делайте запасы больше, чем сможете израсходовать за 8-10 месяцев.

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