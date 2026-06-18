Jeland показал вторую модель — среднеразмерный кроссовер J7

Jeland J7: новый кроссовер с турбомотором, панорамной крышей и 13–дюймовым экраном

Новый российский автомобильный бренд Jeland выводит на рынок свою вторую модель – среднеразмерный кроссовер J7.

Автомобиль создан для тех, кто не хочет выбирать между стилем, комфортом и проходимостью.

Внешность кроссовера выделяется строгим классическим силуэтом с четкими линиями кузова. Главная деталь экстерьера – полностью светодиодная оптика с необычным «шахматным» узором. Завершают образ 18-дюймовые легкосплавные диски.

Сиденья автомобиля отделаны качественной экокожей, передние кресла оснащены вентиляцией, а панорамный люк добавляет света и воздуха. Центр управления – огромный 13,2-дюймовый вертикальный тачскрин на мощном восьмиядерном процессоре с 16 ГБ оперативной памяти.

За звук отвечает аудиосистема Sony с восемью динамиками, а климат контролирует интеллектуальная двухзонная установка. Среди приятных опций – голосовое управление, проекционный дисплей на лобовое стекло и быстрая беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт.

Jeland J7

Для российских зим предусмотрен полный обогрев: передних и задних сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя.

В автомобиле усиленный кузов из высокопрочной стали, до шести подушек безопасности и комплекс ассистентов ADAS с адаптивным круиз-контролем, удержанием в полосе и мониторингом слепых зон. Парковаться помогает система кругового обзора 540° с функцией «прозрачного шасси».

Под капотом – 1,6-литровый турбомотор в связке с 7-ступенчатым роботом. Переднеприводные версии выдают 150 л.с, полноприводные – 186 л.с. Полный привод дополнен системой ARDIS с семью режимами движения, которая подстраивается под любой тип покрытия – от песка до снега и грязи.

Цены и детали комплектаций станут известны позднее.

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