Нива получила новый фирменный цвет кузова
Спортивная версия внедорожника Niva Legend получила новый цвет кузова – автовозы с машины в новом колере сфотографировали в Тольятти.
Судя по сообщению автора снимка, 16 оранжево-красных автомобилей повезли на накопительную площадку, с которой машины уходят дилерам. По идее, это должно означать, что внедорожники – товарные, предназначенные для продажи. При этом стоит отметить, что официальный сайт бренда Lada нового цвета для модификации Niva Sport пока не отражает, ограничиваясь вполне стандартной для всего модельного ряда гаммой оттенков.
С другой стороны, «примерка» новых цветов для Нивы Спорт началась не вчера: именно такую оранжево-красную машину мы видели на конвейере подразделения «Лада Спорт» еще в сентябре 2025 года. Спустя два месяца с небольшим на той же сборочной линии «засветился» ярко-красный кузов. А еще до этого спортивные Нивы пробно окрашивали в золотистый и серо-голубой «Тайфун».
Ранее «За рулем» рассказал, когда начнется выпуск обновленной версии Niva Legend.
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