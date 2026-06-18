Нива получила новый фирменный цвет кузова

Внедорожники Lada Niva Sport начали окрашивать в оранжево-красный оттенок

Спортивная версия внедорожника Niva Legend получила новый цвет кузова – автовозы с машины в новом колере сфотографировали в Тольятти.

Судя по сообщению автора снимка, 16 оранжево-красных автомобилей повезли на накопительную площадку, с которой машины уходят дилерам. По идее, это должно означать, что внедорожники – товарные, предназначенные для продажи. При этом стоит отметить, что официальный сайт бренда Lada нового цвета для модификации Niva Sport пока не отражает, ограничиваясь вполне стандартной для всего модельного ряда гаммой оттенков.

Внедорожники в новом цвете на автовозе в Тольятти

С другой стороны, «примерка» новых цветов для Нивы Спорт началась не вчера: именно такую оранжево-красную машину мы видели на конвейере подразделения «Лада Спорт» еще в сентябре 2025 года. Спустя два месяца с небольшим на той же сборочной линии «засветился» ярко-красный кузов. А еще до этого спортивные Нивы пробно окрашивали в золотистый и серо-голубой «Тайфун».

Ранее «За рулем» рассказал, когда начнется выпуск обновленной версии Niva Legend.